Мужчина из Украины пытался незаконно пересечь границу с Ростовской областью

На границе Ростовской области и Украины задержали мужчину, который пытался пересечь границу в обход контрольного пункта. Происшествие случилось 20 октября в Красносулинском районе.Пограничный наряд задержал жителя Украины вблизи хутора Закордонного. Во время проверки выяснилось, что мужчина хотел незаконно пересечь границу. Дело в том, что ранее он пытался законно проехать в Россию через пункт пропуска в Новошахтинске, но ему отказали. Более того, мужчине запретили въезд в страну до 2025 года. Этот факт и стал решающим для совершения преступления.Как сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ по Ростовской области, в отношении мужчины составили протокол о нарушении режима государственной границы РФ иностранным гражданином. При этом за незаконное пересечение границы нарушителю может грозить и уголовное преследование, за которое последует тюремное заключение.