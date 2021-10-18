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Мужчина из Украины пытался незаконно пересечь границу с Ростовской областью

Мужчина из Украины пытался незаконно пересечь границу с Ростовской областью
На границе Ростовской области и Украины задержали мужчину, который пытался пересечь границу в обход контрольного пункта. Происшествие случилось 20 октября в Красносулинском районе.

Пограничный наряд задержал жителя Украины вблизи хутора Закордонного. Во время проверки выяснилось, что мужчина хотел незаконно пересечь границу. Дело в том, что ранее он пытался законно проехать в Россию через пункт пропуска в Новошахтинске, но ему отказали. Более того, мужчине запретили въезд в страну до 2025 года. Этот факт и стал решающим для совершения преступления.

Как сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ по Ростовской области, в отношении мужчины составили протокол о нарушении режима государственной границы РФ иностранным гражданином. При этом за незаконное пересечение границы нарушителю может грозить и уголовное преследование, за которое последует тюремное заключение.
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