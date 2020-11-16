Мужчина, находящийся в розыске за кражу, пытался пересечь границу Украины с Ростовской областью

На границе Ростовской области задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь российско-украинскую границу. Нарушитель скрывался от уголовного преследования по подозрению в краже, сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Ростовской области 18 ноября.Пограничный наряд задержал жителя Украины вблизи хутора Новорусского Миллеровского района. Во время проверки выяснилось, что он хотел скрыться от преследования украинских правоохранителей. На территории города Беловодска мужчина проходил подозреваемым по уголовному делу в совершении кражи.- В отношении задержанного возбудили дела об административных правонарушениях по статьям «Нарушение режима государственной границы РФ» и «Неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего», - уточнили в ведомстве.Мужчине грозит штраф до пяти тысяч рублей и 15 суток ареста.