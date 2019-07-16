Как не растолстеть в отеле с All Inclusive



Несколько месяцев считать калории и не пропускать тренировки в зале, чтобы обрести пляжную форму. Потом, в отпуске, не ограничивать себя ни в чем, ведь за все заранее уплачено. А затем вернуться с багажом лишних килограммов и начать сначала – таким видится жизненный цикл отпускников. Опрос 300 пользователей, проведенный порталом о туризме TripAdvisor, показал, что 36% людей именно так и поступают. На отдыхе от привычной рутины хочется получить максимум удовольствия, а оказавшись в новой обстановке, попробовать как можно больше всего, включая и еду. Однако вполне реально и хорошо отдохнуть, и не прибавить в весе даже на пляжном отдыхе в отеле с All Inclusive. И даже сломать систему и вернуться домой в еще более классной форме!



Что для этого нужно делать?



Правильный настрой



Конечно, удобно смириться с неизбежностью набранных килограммов, чтобы впоследствии не расстраиваться из-за них. Но этого делать не нужно. Во-первых, постоянно скачущий вес может навредить здоровью. Во-вторых, выбрав установку пуститься во все тяжкие, вы просто не оставите себе шансов вернуться домой в хорошей форме. На отдыхе можно позволить себе лишнее, но не стоит сильно отступать от привычного плана питания.



Сбалансированное питание даже в дороге



Перелеты и длительные поезди в автобусах сами по себе уже стресс для организма. Недостаток воды и неподвижность в течение нескольких часов могут стать причинами отеков и даже замедления метаболизма. Для комфорта в дороге запаситесь простой водой и полезным перекусом. Олимпийский чемпион и артист Алексей Ягудин, который летает по несколько раз в неделю, утверждает, что всегда берет с собой в дорогу пару протеиновых батончиков Herbalife Nutrition. Благодаря полностью сбалансированному составу, большому содержанию белка и низкой калорийности они удовлетворяют чувство голода без ощущения тяжести.



Разнообразие



Разнообразие в питании помогает избегать срывов. Отдыхая в новом месте, знакомьтесь с кухней региона, отдавая предпочтение блюдам из овощей, белого мяса, рыбы и морепродуктов. Забудьте на это время о булочках и пицце, которые можно поесть везде. Новые гастрономические впечатления позволят отвлечься от мыслей о десертах и других калорийных радостях, которыми вы привыкли радовать себя дома.



Антистресс



А теперь перейдем к тому, что поможет не только не поправиться, но и похудеть. И это, как ни странно, - отдых и сон. Дело в том, что повышенное содержание в крови кортизола – гормона стресса – усиливает аппетит. Соответственно, когда удается по-настоящему расслабиться, пропадает тяга к излишествам в еде. То же самое касается сна. В среднем недосыпающие люди съедают на 300 калорий больше, чем те, кто спит по 8 часов. И если в повседневной жизни сложно соблюдать режим, то хотя бы на отдыхе ложитесь пораньше и устраивайте тихий час в самые жаркие часы, это еще и поможет сохранить кожу от ожогов.



Активность



Даже если вы не любитель побегать утром вдоль моря или выделить время на занятий в зале отеля, все равно есть возможность двигаться больше, чем обычно. Возьмите несколько экскурсий или исследуйте ближайшие окрестности самостоятельно. За новыми впечатлениями не заметите, как пройдете 10-15 километров. Постарайтесь больше времени проводить в воде. Активное плавание сжигает достаточно много калорий, а аэробные нагрузки в воде (которые, к слову, подойдут и для тех, кто плавать не умеет) заставляют мышцы работать усерднее, чем на суше.