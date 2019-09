GAZ DAY пройдёт в Ростове





26 сентября в 14:00 в дилерском центре ГАЗ компании АГАТ состоится грандиозное мероприятие — GAZ DAY, посвященное 25-летию автомобиля «ГАЗель».



В этот день всех гостей ждут развлекательная шоу-программа, интерактивные и игровые зоны, необычный фуршет, масса полезных подарков, главным из которых будет розыгрыш ТОННЫ топлива!*

Новинки модельного ряда ГАЗ, с которыми вы сможете ознакомиться в день мероприятия:

• Садко NEXT – представитель нового поколения знаменитой линейки внедорожников марки ГАЗ, сочетает уникальную проходимость с высоким уровнем комфорта, расширенной функциональностью и современными техническими решениями.

• ГАЗон NEXT 10 т — модель с повышенной грузоподъемностью.

• ГАЗель NEXT CNG — с модернизированным газово-бензиновым двигателем EvoTech 3.0.

• ГАЗель NEXT 4,6 т — бортовой а/м с увеличенной грузоподъемностью.

Мероприятие пройдет 26 сентября с 14:00 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная, 2П.



*Подробности об организаторе акции, месте, сроке и порядке выдаче призов — по тел.:+7 (863) 309-17-08.