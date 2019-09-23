Авторизация

Регистрация


  • USD 63.71
  • EUR 70.02
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

0 Версия для печати

GAZ DAY пройдёт в Ростове

GAZ DAY пройдёт в Ростове

26 сентября в 14:00 в дилерском центре ГАЗ компании АГАТ состоится грандиозное мероприятие — GAZ DAY, посвященное 25-летию автомобиля «ГАЗель».

В этот день всех гостей ждут развлекательная шоу-программа, интерактивные и игровые зоны, необычный фуршет, масса полезных подарков, главным из которых будет розыгрыш ТОННЫ топлива!*
Новинки модельного ряда ГАЗ, с которыми вы сможете ознакомиться в день мероприятия:
• Садко NEXT – представитель нового поколения знаменитой линейки внедорожников марки ГАЗ, сочетает уникальную проходимость с высоким уровнем комфорта, расширенной функциональностью и современными техническими решениями.
• ГАЗон NEXT 10 т — модель с повышенной грузоподъемностью.
• ГАЗель NEXT CNG — с модернизированным газово-бензиновым двигателем EvoTech 3.0.
• ГАЗель NEXT 4,6 т — бортовой а/м с увеличенной грузоподъемностью.
Мероприятие пройдет 26 сентября с 14:00 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная, 2П.

*Подробности об организаторе акции, месте, сроке и порядке выдаче призов — по тел.:+7 (863) 309-17-08.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.