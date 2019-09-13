Банк ВТБ провел хакатон по IT-разработке



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14-15 сентября в «Умном городе» на ВДНХ прошел хакатон Банка ВТБ по IT-разработке /more.tech. Около 200 молодых ИТ-специалистов, студентов и выпускников технических факультетов из разных городов России в течение 24 часов пробовали свои силы в программировании в треках web или mobile.



Общий призовой фонд марафона составил 450 000 рублей. Лучшие участники получат предложение присоединиться к ИТ-команде Банка ВТБ.



«В соответствии с новой стратегией Банка IT должен стать одним из ключевых драйверов развития и создания дополнительных конкурентных преимуществ. А для этого нам, в том числе, понадобятся молодые и талантливые специалисты, готовые к новым вызовам и проектным задачам, - отметил советник Президента-Председателя Правления Банка ВТБ Вадим Кулик. – Подобное мероприятие – лишь один из форматов комплексной работы Банка, в рамках которой молодые специалисты могут ближе познакомиться с нашими экспертами, задачами, технологиями, а в будущем – присоединиться к нашей команде».



В рамках трека mobile участникам нужно было разработать мобильное приложение для раздельной оплаты счетов (например, при совместном походе в ресторан). Трек web предполагал разработку веб-приложения для коллаборационного онлайн-голосования и коллективной работы с документом в режиме online. У команд участников была возможность обсудить возникающие вопросы с менторами – экспертами департамента информационных технологий Банка ВТБ.



Команды-победители в каждом из треков определялись жюри – топ-менеджментом и экспертами IT Банка – на основании критериев, озвученных участникам при постановке задач. Web-приложение должно было включать функции голосования в коллективном режиме, отображения актуального статуса в удобной визуальной форме, свода разногласий после завершения обсуждения документа. Ключевыми критериями успешности решений для трека mobile являлись удобство использования приложения, возможность генерации аккаунта с простым платежным идентификатором, пополнение аккаунта со счета в банке, проведение оплаты по счету, QR-коду.



Призовые места заняли команды специалистов из Москвы, Калуги. По оценкам жюри, представленные технологические решения реализованы на высоком уровне. Призы победителям вручила заместитель Президента-Председателя Правления Банка ВТБ Ольга Дергунова, поддержавшая идею проведения хакатона при планировании IT-активностей на 2019 год и оказавшая содействие в его подготовке. Победители треков уже на мероприятии обсудили возможность присоединиться к команде Банка.



«За последние полтора года мы приняли на работу более 1,8 тысячи IT-специалистов в Банк ВТБ и продолжаем активную работу по усилению внутренних компетенций в этой сфере. Хакатон как один из элементов комплексного подхода в поиске и привлечении специалистов имеет ряд преимуществ. Мы сразу видим потенциальных работников в деле, можем оценить их профессиональные качества, стрессоустойчивость и способность качественно выполнять поставленные задачи», - рассказал руководитель Департамента по работе с персоналом - старший вице-президент Банка ВТБ Глеб Ермаков.

