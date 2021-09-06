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Жительница Ростовской области ударила мужа ножом за отказ купить спиртное

Жительница Ростовской области ударила мужа ножом за отказ купить спиртное
Миллеровский районный суд Ростовской области вынес приговор Наталье Т. Ее признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью супруга.

Женщина ударила мужа ножом во время застолья в Международный женский день весной 2021 года, потому что он отказался покупать ей спиртное. В бешенство Наталью привел его вопрос: «Хочешь умереть, как твоя мать?» (прим. ред. – от цирроза печени).

Потерпевшего после случившегося срочно доставили в больницу и удалили ему селезенку. Супруга десять дней не отходила от него. В ответ мужчина фактически взял всю вину на себя, сказав, что сам спровоцировал конфликт.

Суд приговорил Наталью к полутора годам колонии строгого режима.

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