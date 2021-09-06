Жительница Ростовской области ударила мужа ножом за отказ купить спиртное

Миллеровский районный суд Ростовской области вынес приговор Наталье Т. Ее признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью супруга.Женщина ударила мужа ножом во время застолья в Международный женский день весной 2021 года, потому что он отказался покупать ей спиртное. В бешенство Наталью привел его вопрос: «Хочешь умереть, как твоя мать?» (прим. ред. – от цирроза печени).Потерпевшего после случившегося срочно доставили в больницу и удалили ему селезенку. Супруга десять дней не отходила от него. В ответ мужчина фактически взял всю вину на себя, сказав, что сам спровоцировал конфликт.Суд приговорил Наталью к полутора годам колонии строгого режима.