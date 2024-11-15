Жительница Ростовской области пострадала в аварии, когда пыталась объехать мертвую лисицу

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области 74-летняя женщина получила множественные переломы в ДТП. Авария произошла 12 ноября на трассе Элиста - Зимовники.Женщина ехала за рулем «Шкоды Октавиа» по дороге в Ремонтненском районе в сторону Зимовников. Вдруг на автодороге она увидела мертвую лисицу. Испугавшись, женщина резко свернула. Машину занесло, и пенсионерка потеряла управление. На большой скорости «Шкоду» отбросило на обочину, после чего она перевернулась и свалилась в канаву.В Госавтоинспекции сообщили, что 74-летняя водитель получила множественные переломы. Прибывшая на место ДТП «скорая» госпитализировала женщину в больницу.