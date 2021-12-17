На Дону женщина пострадала в аварии на мокрой дороге

Фото: "Газета Автолайн Волгодонск"

В Ремонтненском районе в ДТП на мокрой дороге пострадала 51-летняя женщина. Авария произошла утром 20 на автодороге Элиста - Зимовники. Фотографии случившегося появились в группе "Газета Автолайн Волгодонск" в одной из соцсетей.Предварительно установлено, что 49-летняя женщина за рулем Лады Гранты со своей сестрой направлялись из Москвы в Элисту навестить родителей. В нескольких километрах от родного города водитель не смогла удержать машину на мокрой дороге. В результате бесконтрольный автомобиль съехал в кювет, где опрокинулся.Водитель Лады не пострадала, а ее сестра была доставлена в больницу с травмами.