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На Дону женщина пострадала в аварии на мокрой дороге

На Дону женщина пострадала в аварии на мокрой дороге

В Ремонтненском районе в ДТП на мокрой дороге пострадала 51-летняя женщина. Авария произошла утром 20 на автодороге Элиста - Зимовники. Фотографии случившегося появились в группе "Газета Автолайн Волгодонск" в одной из соцсетей.

Предварительно установлено, что 49-летняя женщина за рулем Лады Гранты со своей сестрой направлялись из Москвы в Элисту навестить родителей. В нескольких километрах от родного города водитель не смогла удержать машину на мокрой дороге. В результате бесконтрольный автомобиль съехал в кювет, где опрокинулся.

Водитель Лады не пострадала, а ее сестра была доставлена в больницу с травмами.
Фото: "Газета Автолайн Волгодонск"
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