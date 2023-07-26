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На трассе Ростов – Волгодонск пенсионерка за рулем «Шкоды» пострадала в ДТП

На трассе Ростов – Волгодонск пенсионерка за рулем «Шкоды» пострадала в ДТП
На трассе в Ростовской области пенсионерка получила травмы в аварии. ДТП случилось около 15 часов 26 июля в Волгодонском районе.

По предварительной информации, 20-летняя девушка за рулем «Фольксвагена Поло» ехала по автодороге Ростов – Семикаракорск – Волгодонск. Когда она проезжала хутор Донской (181-й километр трассы), то врезалась в отбойник. От удара легковушку выбросило на встречную полосу, по которой двигался «Хендай Акцент». Затем она влетела в «Шкоду Октавию».

- В результате ДТП пострадала 66-летняя женщина-водитель «Шкоды», - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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