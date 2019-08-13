В Ростове из-за оставленной на плите готовящейся еды произошел пожар





Небольшое воспламенение случилось в Ростове из-за оставленной на плите готовящейся еды. Происшествие случилось в одном из многоквартирных домов на улице Еременко.



По словам очевидцев, в квартире на третьем этаже случился пожар. Из окна помещения был виден едкий дым и небольшое пламя. На место приехали спасатели для ликвидации ЧС. Около получаса им понадобилось, чтобы выяснить причину возгорания в квартире.



Оказалось, что хозяева забыли готовящуюся на плите еду и, пригорев, она едва не стала причиной большого ЧП в доме.



К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.