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В Ростове из-за оставленной на плите готовящейся еды произошел пожар

В Ростове из-за оставленной на плите готовящейся еды произошел пожар

Небольшое воспламенение случилось в Ростове из-за оставленной на плите готовящейся еды. Происшествие случилось в одном из многоквартирных домов на улице Еременко.

По словам очевидцев, в квартире на третьем этаже случился пожар. Из окна помещения был виден едкий дым и небольшое пламя. На место приехали спасатели для ликвидации ЧС. Около получаса им понадобилось, чтобы выяснить причину возгорания в квартире.

Оказалось, что хозяева забыли готовящуюся на плите еду и, пригорев, она едва не стала причиной большого ЧП в доме.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

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