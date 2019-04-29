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Жители Батайска несут цветы к месту ДТП, где погибла 19-летняя девушка

Жители Батайска несут цветы к месту ДТП, где погибла 19-летняя девушка
Жители Батайска несут цветы к месту аварии, где 30 апреля погибла 19-летняя девушка. На 16-м километре Южного подъезда к Ростову иномарка сбила ее насмерть.

Как ранее сообщалось, девушка-пешеход переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время на скорости ехала 37-летняя женщина на «Мазде». Автоледи не справилась с управлением и сбила девушку. Травмы для нее оказались несовместимые с жизнью.

На следующий день небезразличные батайчане стали нести цветы к месту ДТП, чтобы выразить соболезнования родным погибшей девушки. Хоронить ее будут в закрытом гробу после майских праздников.

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