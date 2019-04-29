Жители Батайска несут цветы к месту ДТП, где погибла 19-летняя девушка



Жители Батайска несут цветы к месту аварии, где 30 апреля погибла 19-летняя девушка. На 16-м километре Южного подъезда к Ростову иномарка сбила ее насмерть.



Как ранее сообщалось, девушка-пешеход переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время на скорости ехала 37-летняя женщина на «Мазде». Автоледи не справилась с управлением и сбила девушку. Травмы для нее оказались несовместимые с жизнью.



На следующий день небезразличные батайчане стали нести цветы к месту ДТП, чтобы выразить соболезнования родным погибшей девушки. Хоронить ее будут в закрытом гробу после майских праздников.