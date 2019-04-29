Автоледи насмерть сбила девушку на «зебре» под Ростовом



На трассе под Ростовом женщина за рулём иномарки насмерть сбила пешехода. ДТП со смертельным исходом произошло около восьми часов вечера 30 апреля на 16-м километре Южного подъезда к городу.



По предварительной информации, 37-летняя женщина за рулём «Мазды» не справилась с управлением и сбила девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате происшествия 20-летняя пострадавшая скончалась на месте происшествия, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.



Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.



