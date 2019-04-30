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Под Ростовом простились с девушкой, погибшей при ДТП

Под Ростовом простились с девушкой, погибшей при ДТП
Близкие простились с 19-летней девушкой, погибшей в результате аварии под Ростовом-на-Дону. Церемония прошла 2 мая в посёлке Труд, где проживала скончавшаяся Алина З. (имя изменено), сообщает DonDay.ru.

Напомним, авария произошла в районе Батайска 30 апреля около 20 часов. По дороге ехала 37-летняя автоледи на «Мазде». Она не заметила девушку, пересекающую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Иномарка сбила Алину, в результате чего она получила несовместимые с жизнью травмы. Прибывшим на место медикам оставалось только констатировать ее смерть.

Сообщается, что погибшую похоронят в закрытом гробу. Это связано с тем, что она получила множественные травмы головы и тела.

Сейчас её семья вместе с другими жителями намереваются требовать установки светофора на месте трагедии.
Под Ростовом простились с девушкой, погибшей при ДТП

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