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Жителей Ростовской области запугивают массовой рассылкой об атаках на школы

Жителей Ростовской области запугивают массовой рассылкой об атаках на школы
Жители Ростовской области стали получать массовые рассылки от неизвестных о вооруженном нападении на школы. Тысячи сообщений с угрозами стали поступать дончанам 9 и 10 февраля.

В частности, неизвестные сообщили, что устроят атаку на школы в городе Таганроге. Среди родителей началась паника. В страхе за своих детей они боятся отправлять их в понедельник в школу.

Местные власти поспешили успокоить - рассылка является фейком. Это делают неизвестные с целью посеять страх в родителях. В свою очередь их просят подать жалобу на адресатов, чтобы их заблокировала администрация соцсети, где они это рассылали.
Фото: Ростов ру.
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