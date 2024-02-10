Жителей Ростовской области запугивают массовой рассылкой об атаках на школы

Фото: Ростов ру.

Жители Ростовской области стали получать массовые рассылки от неизвестных о вооруженном нападении на школы. Тысячи сообщений с угрозами стали поступать дончанам 9 и 10 февраля.В частности, неизвестные сообщили, что устроят атаку на школы в городе Таганроге. Среди родителей началась паника. В страхе за своих детей они боятся отправлять их в понедельник в школу.Местные власти поспешили успокоить - рассылка является фейком. Это делают неизвестные с целью посеять страх в родителях. В свою очередь их просят подать жалобу на адресатов, чтобы их заблокировала администрация соцсети, где они это рассылали.