Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Житель Таганрога едва не погиб, затопив буржуйку

Житель Таганрога едва не погиб, затопив буржуйку
Житель Таганрога едва не погиб при пожаре в собственной квартире. Происшествие случилось в доме № 169 по улице Розы Люксембург, пишет DonDay.ru со ссылкой на Службу 112 МКУ Управления и защиты от ЧС Таганрога.

В ночь на 28 февраля мужчина затопил старую буржуйку, чтобы согреться, но не уследил за ней. В помещении произошло задымление, загорелись ветхие вещи. К счастью, он вовремя вызвал спасателей. Возгорание потушили, таганрожец остался цел.

Позже выяснилось, что он ведет асоциальный образ жизни.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.