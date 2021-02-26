Житель Таганрога едва не погиб, затопив буржуйку

Житель Таганрога едва не погиб при пожаре в собственной квартире. Происшествие случилось в доме № 169 по улице Розы Люксембург, пишет DonDay.ru со ссылкой на Службу 112 МКУ Управления и защиты от ЧС Таганрога.В ночь на 28 февраля мужчина затопил старую буржуйку, чтобы согреться, но не уследил за ней. В помещении произошло задымление, загорелись ветхие вещи. К счастью, он вовремя вызвал спасателей. Возгорание потушили, таганрожец остался цел.Позже выяснилось, что он ведет асоциальный образ жизни.