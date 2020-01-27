В Таганроге при пожаре в частном доме погиб местный житель



Фото: s.citysites.ua

Местный житель погиб в результате пожара в Таганроге. Возгорание произошло утром 28 января.



ЧП случилось в одноэтажном жилом доме на улице Газовой. Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы в 7:43. В помещении загорелись вещи. Огонь распространился на площадь один квадратный метр.



На место выехали две единицы техники и шесть спасателей. Однако горение удалось ликвидировать до прибытия пожарных. Но спасти хозяина дома не получилось. Он скончался, отравившись продуктами горения.



Причина возгорания в настоящее время устанавливается.