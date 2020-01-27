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В Таганроге при пожаре в частном доме погиб местный житель

В Таганроге при пожаре в частном доме погиб местный житель
Фото: s.citysites.ua
Местный житель погиб в результате пожара в Таганроге. Возгорание произошло утром 28 января.

ЧП случилось в одноэтажном жилом доме на улице Газовой. Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы в 7:43. В помещении загорелись вещи. Огонь распространился на площадь один квадратный метр.

На место выехали две единицы техники и шесть спасателей. Однако горение удалось ликвидировать до прибытия пожарных. Но спасти хозяина дома не получилось. Он скончался, отравившись продуктами горения.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается.

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