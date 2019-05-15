Житель Ростовской области пострадал во время отдыха в Крыму



Парень из Ростовской области серьёзно пострадал во время отдыха в Крыму. Уроженец Волгодонска Константин В. 18 мая решил искупаться на диком пляже Севастополя и в итоге оказался на больничной койке.



Как передаёт собственный источник Rostov.ru, молодой человек отдыхал на пляже мыса Фиолент, куда в тёплое время года съезжается молодёжь со всей России. В мае там, однако, ещё не так много людей. На скалистом берегу есть камни, с которых отдыхающие любят прыгать в воду. Среди них оказался и Константин – он нырнул в воду с высоты.



- Очутившись в море, он вдруг стал громко кричать: «Помоги, брат!», - рассказал инсайдер. – Один из отдыхающих, Ярослав, тут же кинулся в воду.



Ярослав помог ему выйти из воды и забраться на скалу. Оказалось, что парень травмировал ногу – от болевого шока он даже несколько раз терял сознание. Очевидцы тут же вызвали спасателей – звонить в «скорую» не было смысла, потому что медики не смогли бы спуститься по крутому склону.



Пока ждали катер, девушки накормили молодого человека печеньем. Ярослав отдал ему свою куртку. Вскоре прибывшие спасатели наложили на его ногу шину, погрузили потерпевшего на лодку и увезли в больницу. Сначала у него подозревали разрыв мышц, но из-за отсутствия гематомы этот вариант отвергли. Сейчас он остаётся под наблюдением врачей.



