Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Житель Ростовской области устроил дебош посреди улицы и умер

Житель Ростовской области устроил дебош посреди улицы и умер
Житель Ростовской области скончался посреди улицы. Случай произошёл в Аксае вечером 7 ноября.

По данным собственного источника Rostov.ru, недалеко от городской администрации мужчина начал дебоширить. Он вёл себя неадекватно и, предположительно, был под воздействием наркотиков или алкоголя. Как рассказали очевидцы, он был без одежды и в какой-то момент напал на женщину с ребёнком. Вскоре по неизвестным причинам он неожиданно умер посреди улицы.

- В полицию поступало сообщение об обнаружении тела мужчины, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – Сейчас на месте работают специалисты.

Следователи и полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.