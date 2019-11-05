Житель Ростовской области устроил дебош посреди улицы и умер



Житель Ростовской области скончался посреди улицы. Случай произошёл в Аксае вечером 7 ноября.



По данным собственного источника Rostov.ru, недалеко от городской администрации мужчина начал дебоширить. Он вёл себя неадекватно и, предположительно, был под воздействием наркотиков или алкоголя. Как рассказали очевидцы, он был без одежды и в какой-то момент напал на женщину с ребёнком. Вскоре по неизвестным причинам он неожиданно умер посреди улицы.



- В полицию поступало сообщение об обнаружении тела мужчины, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – Сейчас на месте работают специалисты.



Следователи и полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.