Житель Ростова перебросил наркотики на территорию колонии



Житель Ростова-на-Дону перебросил наркотики на территорию исправительной колонии. Молодого человека удалось задержать.



Случай произошёл 25 ноября в режимном учреждении на улице Тоннельной. Во время обхода сотрудники колонии нашли возле забора десять свёртков. В них были 460 таблеток и капсул психотропного действия, а также зелёная масса, предположительно наркотического содержания.



- Изъятые вещества и задержанный 26-летний гражданин переданы сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.

