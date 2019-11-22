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Житель Ростова перебросил наркотики на территорию колонии

Житель Ростова перебросил наркотики на территорию колонии
Житель Ростова-на-Дону перебросил наркотики на территорию исправительной колонии. Молодого человека удалось задержать.

Случай произошёл 25 ноября в режимном учреждении на улице Тоннельной. Во время обхода сотрудники колонии нашли возле забора десять свёртков. В них были 460 таблеток и капсул психотропного действия, а также зелёная масса, предположительно наркотического содержания.

- Изъятые вещества и задержанный 26-летний гражданин переданы сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.

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