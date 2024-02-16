Житель Новошахтинска погиб от многочисленных ранений в зоне СВО

Фото: Соцсети.

В зоне специальной операции погиб еще один житель Ростовской области. О смерти 44-летнего Евгения Попова стало известно в день его похорон, 13 февраля.О погибшем бойце информации немного. Известно, что он проживал в Новошахтинске. Во время боевых действий он получил серьезное ранение. Выбраться из укрытия он не мог, поэтому сам оказал себе медицинскую помощь и ждал, пока его вытащат товарищи.Однако время было упущено. Евгений не смог оправиться от полученных ранений и скончался.Похоронили бойца с почестями на родине. Вероятно, его представят к государственной награде.