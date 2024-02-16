Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Житель Новошахтинска погиб от многочисленных ранений в зоне СВО

Житель Новошахтинска погиб от многочисленных ранений в зоне СВО
В зоне специальной операции погиб еще один житель Ростовской области. О смерти 44-летнего Евгения Попова стало известно в день его похорон, 13 февраля.

О погибшем бойце информации немного. Известно, что он проживал в Новошахтинске. Во время боевых действий он получил серьезное ранение. Выбраться из укрытия он не мог, поэтому сам оказал себе медицинскую помощь и ждал, пока его вытащат товарищи.

Однако время было упущено. Евгений не смог оправиться от полученных ранений и скончался.

Похоронили бойца с почестями на родине. Вероятно, его представят к государственной награде.
Фото: Соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.