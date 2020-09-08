Житель Батайска пропал в Новгородской области. Денис Суслов 3 сентября поехал в город Боровичи устраиваться на работу учителем истории и бесследно исчез.Мужчина пропал в день прибытия. Есть предположение, что он поехал в Батайск или Ростов. Но каким транспортом, неизвестно. К поиску пропавшего подключились полиция и волонтеры.Денис Суслов перестал выходить на связь 3 сентября. Он худощавого телосложения, рост 170 сантиметров, волосы русые с сединой, глаза голубые. Возле левого виска и на подбородке мужчины несколько обработанных йодом ссадин. Он был одет в синие джинсы и белую кофту крупной вязки.Если вам что-либо известно о местонахождении Дениса Суслова, сообщите по телефонам: 8 (81664) 42052, 102 или +7 (966) 067 08 09. А также волонтерам по телефонам + 7 921 195 36 53 или + 7 953 905 02 02.