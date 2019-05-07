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Тело женщины нашли на крыше гаража в Ростове: видео

Тело женщины нашли на крыше гаража в Ростове: видео
Дети нашли на крыше гаража в Ростове труп девушки. Инцидент произошел 10 мая на Студенческой улице.

Очевидец Василий Воробьёв сообщил, что ребята нашли тело ещё на днях. Но тогда они перепугались и убежали. Сейчас они снова залезли на крышу и на этот раз вызвали полицию. Выяснилось, что труп пролежал там около месяца – на нём присутствуют следы гнилостных изменений.

Работник соседнего магазина рассказал, что примерно три дня назад чувствовал трупный запах. Отмечается, что на умершей надета красная футболка. Её личность пока не известна. В следственном управлении подтвердили факт обнаружения тела.

- После вскрытия специалисты установят причину смерти женщины, - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева. – Все обстоятельства происшествия уточняются.

Вскоре эксперты проведут медицинскую экспертизу.

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