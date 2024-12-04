В Ростове водитель авто сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе
В Ростове-на-Дону водитель легковушки сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе. Происшествие случилось 3 декабря около 20:30.
По предварительной информации, 41-летний мужчина за рулем «Ниссана Санни» ехал по проспекту Шолохова. В районе дома № 45/2 дорогу по «зебре» переходила девушка-подросток. Автомобилист вовремя не остановился и сбил ее.
По информации региональной Госавтоинспекции, после ДТП пострадавшую отвезли в больницу.