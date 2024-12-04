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В Ростове водитель авто сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе

В Ростове водитель авто сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе
В Ростове-на-Дону водитель легковушки сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе. Происшествие случилось 3 декабря около 20:30.

По предварительной информации, 41-летний мужчина за рулем «Ниссана Санни» ехал по проспекту Шолохова. В районе дома № 45/2 дорогу по «зебре» переходила девушка-подросток. Автомобилист вовремя не остановился и сбил ее.

По информации региональной Госавтоинспекции, после ДТП пострадавшую отвезли в больницу.
Фото: ГАИ РО
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