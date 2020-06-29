Жена погибшего в ДТП пожарного-добровольца рассказала подробности аварии в Батайске
Екатерина Журавлёва пришла в себя после ДТП. Батайчанка была доставлена в реанимацию без сознания. По словам специалистов, сейчас её состоянию ничего не угрожает. Жена погибшего пожарного-добровольца рассказала его сослуживцам, что запомнила в последние минуты перед трагедией.
По словам женщины, пара ехала на мотоцикле по освещенной дороге улицы Энгельса. Водитель видел стоявший у обочины большегруз с тягачом. Он даже пытался его объехать, перестроившись в левую полосу. Мотоцикл не набирал большой скорости. Денис с женой не разгонялись. В какой-то момент водитель пригнулся, чтобы посмотреть в боковое зеркало и совершить манёвр. Но произошло столкновение.
Причины трагедии до сих пор непонятны. Известно, что Денис Журавлёв не был пьян. Как говорят его друзья и сослуживцы, он в принципе не пил.
- Конечно, Денис был трезвым. Он вообще не злоупотреблял. Много по ночам работал, был хорошим водителем, - рассказал Владимир, друг погибшего Дениса, изданию Battime.ru
Погибший Денис Журавлёв.
Эксперты пока тоже не могут назвать точную причину смертельного ДТП.
- Водитель не выпивал. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия нам пока не понятны, ведем детальную проверку, - отметил начальник отдела ГИБДД по Батайску Сергей Федоров.
В семье Журавлёвых - четверо детей. 15-летний приёмный сын, две дочки дошкольного возраста и годовалый малыш. Пока Екатерина находится в больнице, за ребятами присматривают бабушки. Сейчас батайчане, кто чем может, помогают осиротевшей семье, которая осталась без своего единственного кормильца. Похороны пожарного-добровольца состоятся 2 июля днём.
Напомним, смертельное ДТП произошло ночью 29 июня в городе Батайске на улице Энгельса. Водитель мотоцикла влетел в припаркованный у обочины автопоезд с тягачом. Вместе с ним ехала его жена. Машины реанимации доставили супругов в больницу. Екатерину спасли, а Денис Журавлёв получил травмы несовместимые с жизнью.