Заместители губернатора Ростовской области получили обязанности своих уволившихся коллег



Губернатор Ростовской области распределил обязанности своих уволившихся заместителей. Такой указ Василий Голубев подписал 27 мая.



Так, заместитель губернатора — руководитель аппарата правительства Вадим Артёмов отвечает за сферу имущественных и земельных отношений и управление госимуществом.



Первый заместитель главы региона Игорь Гуськов стал ответственным за строительство, архитектуру, территориальное развитие и реализацию государственной политики в сфере госстройнадзора.



Михаил Тихонов взял вопросы сферы ЖКХ, региональной службы по тарифам и госжилинспекции.



Первый замгубернатора Виктор Гончаров отвечает за экономическое развитие Ростовской области, инвестиционную и инновационную деятельность, международное и межрегиональное сотрудничество.