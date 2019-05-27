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Заместители губернатора Ростовской области получили обязанности своих уволившихся коллег

Заместители губернатора Ростовской области получили обязанности своих уволившихся коллег
Губернатор Ростовской области распределил обязанности своих уволившихся заместителей. Такой указ Василий Голубев подписал 27 мая.

Так, заместитель губернатора — руководитель аппарата правительства Вадим Артёмов отвечает за сферу имущественных и земельных отношений и управление госимуществом.

Первый заместитель главы региона Игорь Гуськов стал ответственным за строительство, архитектуру, территориальное развитие и реализацию государственной политики в сфере госстройнадзора.

Михаил Тихонов взял вопросы сферы ЖКХ, региональной службы по тарифам и госжилинспекции.

Первый замгубернатора Виктор Гончаров отвечает за экономическое развитие Ростовской области, инвестиционную и инновационную деятельность, международное и межрегиональное сотрудничество.

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