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Задержан подозреваемый в убийстве пропавшей дончанки, с которым она виделась в день смерти

Задержан подозреваемый в убийстве пропавшей дончанки, с которым она виделась в день смерти
По подозрению в убийстве 34-летней женщины, пропавшей в Ростовской области, задержали ее нового знакомого. Об этом 26 марта сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Ирина Дуванская пропала без вести в Сальске в конце декабря 2020 года. Только спустя несколько месяцев ее тело нашли в реке Средний Егорлык. После проверки стало известно, что женщина стала жертвой преступления.

Как выяснило следствие, в день трагедии она вместе с подругой познакомилась с неким мужчиной. 33-летний новый знакомый увел Ирину в неизвестном направлении, после чего она пропала без вести. Что стало причиной смерти, выясняется до сих пор.

Сейчас мужчина задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Злоумышленника заключили под стражу на два месяца.

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