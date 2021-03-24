Задержан подозреваемый в убийстве пропавшей дончанки, с которым она виделась в день смерти

По подозрению в убийстве 34-летней женщины, пропавшей в Ростовской области, задержали ее нового знакомого. Об этом 26 марта сообщили в СУ СКР по Ростовской области.Ирина Дуванская пропала без вести в Сальске в конце декабря 2020 года. Только спустя несколько месяцев ее тело нашли в реке Средний Егорлык. После проверки стало известно, что женщина стала жертвой преступления.Как выяснило следствие, в день трагедии она вместе с подругой познакомилась с неким мужчиной. 33-летний новый знакомый увел Ирину в неизвестном направлении, после чего она пропала без вести. Что стало причиной смерти, выясняется до сих пор.Сейчас мужчина задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Злоумышленника заключили под стражу на два месяца.