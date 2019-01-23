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В центре Ростова снова горит заброшенное историческое здание: видео

В центре Ростова снова горит заброшенное историческое здание: видео
В Ростове на пересечении улицы Донской и переулка Соборного опять загорелся старинный особняк. Из окон первого этажа 25 января около 11:30 повалил дым.

На место прибыла одна пожарная машина. Спасатели приставили лестницу к стене и, разбив окно, протащили внутрь шланг. На улице стоит удушающий запах горения. Вокруг уже собралось несколько зевак. Спустя около 20 минут огонь был потушен.

Пожары в этом доме происходят чуть ли не каждую неделю. Он находится в аварийном состоянии, под его крышей прячутся бездомные. В холодное время года они разводят там костры, чтобы согреться.

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