В центре Ростова снова горит заброшенное историческое здание: видео



В Ростове на пересечении улицы Донской и переулка Соборного опять загорелся старинный особняк. Из окон первого этажа 25 января около 11:30 повалил дым.



На место прибыла одна пожарная машина. Спасатели приставили лестницу к стене и, разбив окно, протащили внутрь шланг. На улице стоит удушающий запах горения. Вокруг уже собралось несколько зевак. Спустя около 20 минут огонь был потушен.



Пожары в этом доме происходят чуть ли не каждую неделю. Он находится в аварийном состоянии, под его крышей прячутся бездомные. В холодное время года они разводят там костры, чтобы согреться.