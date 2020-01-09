В Ростове задержали местного жителя, жестоко избившего отца



В Ростове-на-Дону задержали 26-летнего парня, жестоко избившего отца. От полученных травм мужчина скончался в больнице.



Происшествие случилось 3 января в Ворошиловском районе города. Парень поссорился со своим 50-летним отцом и стал избивать его. Он колотил его руками и ногами по голове и туловищу. В общей сложности сын нанёс ему около 50 ударов. С полученными травмами потерпевшего доставили в больницу. Там он скончался спустя неделю. Парень сбежал сразу после того, как напал на родственника. Правоохранители объявили его в федеральный розыск. Подозреваемого нашли 11 января на территории Ростова. На допросе он полностью признал свою вину. В отношении молодого человека возбудили дело по статье о причинении тяжких телесных повреждений, повлёкших по неосторожности смерть человека.



- В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СК по Ростовской области. - Все обстоятельства преступления устанавливаются.



Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.