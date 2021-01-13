Врачи борются за жизнь восьмимесячной крохи, пострадавшей в ДТП в Ростовской области
Восьмимесячную девочку, пострадавшую в ДТП в Ростовской области, доставили в реанимацию ЦРБ Азова. Мама и бабушка малышки находятся в травматологическом и хирургическом отделениях больницы. Их состояние стабильное.
По информации DonDay.ru, врачи держат связь с Ростовом, чтобы в случае ухудшения состояния ребенка отправить его в областной центр.
Семья попала в аварию утром 15 января. 71-летняя бабушка за рулем «Фольксвагена Гольф» направлялась из Ейска в Азов. За селом Александровка Азовского района пенсионерка потеряла управление. Автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ниссаном».
Женщину за рулем «Фольксвагена» доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом груди и сотрясением мозга. Вместе с ней на «скорой» увезли мать с восьмимесячным ребенком. Ранее УГИБДД по Ростовской области сообщало, что пострадавших отправили в больницу станицы Староминской на обследование. Известно, что мать везла девочку на руках, без специального кресла, из-за чего малышка получила серьезные травмы.