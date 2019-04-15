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Возле лицея в Батайске иномарка сбила девушку

Возле лицея в Батайске иномарка сбила девушку
Девушка попала под колёса иномарки в Батайске. ДТП случилось 17 апреля около 8:30 в районе Лицея №3 на улице Матросова.

На перекрёстке 16-летняя девочка стала переходить дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время по дороге двигался 32-летний мужчина за рулём «Мерседес Бенц». Автомобиль сбил девушку. Она получила травмы и была доставлена в больницу бригадой «скорой помощи».

- По факту происшествия проводится проверка, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

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