Водитель «Волги» сбил девушку в Таганроге



Девушка-пешеход попала под колёса автомобиля в Таганроге. ДТП случилось на улице Чехова примерно в 9 часов 23 сентября.



За рулём «Волги» по проезжей части ехал 46-летний мужчина. В это время дорогу по «зебре» стала переходить 22-летняя девушка. Автомобилист не пропустил её и сбил.



- В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИДД России по Ростовской области.



Прибывшие на место сотрудники скорой помощи доставили её в больницу. По факту аварии проводится проверка.