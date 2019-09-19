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Водитель «Волги» сбил девушку в Таганроге

Водитель «Волги» сбил девушку в Таганроге
Девушка-пешеход попала под колёса автомобиля в Таганроге. ДТП случилось на улице Чехова примерно в 9 часов 23 сентября.

За рулём «Волги» по проезжей части ехал 46-летний мужчина. В это время дорогу по «зебре» стала переходить 22-летняя девушка. Автомобилист не пропустил её и сбил.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИДД России по Ростовской области.

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи доставили её в больницу. По факту аварии проводится проверка.

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