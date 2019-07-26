В Ростовской области при столкновении пассажирского автобуса и фуры двое погибли, восемь пострадали



На трассе в Ростовской области два человека погибли, восемь пострадали в результате ДТП. Ужасный случай произошёл в Красносулинском районе, на 959-м километре автодороги М-4 «Дон». ДТП случилось около 9 часов 29 июля.



По сообщению донского ГУ МЧС, водитель микроавтобуса «Фольксваген Крафтер» столкнулся с попутным большегрузом «МАН». Согласно оперативным данным, в «Фольксвагене» находились 13 человек, включая водителя.



По предварительным данным, в результате аварии восемь человек получили травмы. Ещё двое — водитель и пассажирка — погибли на месте. Пострадавших отправили в ЦГБ Зверево. Их состояние пока не известно.



На месте работали семь спасателей и три единицы техники.

