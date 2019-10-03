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Вооруженные грабители напали на инкассаторов в Ростове

Вооруженные грабители напали на инкассаторов в Ростове
В Ростове совершено разбойное нападение на инкассаторов. Вооруженное ограбление произошло в Советском районе города вечером 7 октября.

На данный момент известно, что злоумышленники скрылись на автомобиле «Пежо». В городе объявлен план «Перехват».
- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – В настоящее время все обстоятельства случившегося выясняют.

Информации о пострадавших пока нет. Размер похищенной суммы денег устанавливается.

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