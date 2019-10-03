Вооруженные грабители напали на инкассаторов в Ростове



В Ростове совершено разбойное нападение на инкассаторов. Вооруженное ограбление произошло в Советском районе города вечером 7 октября.



На данный момент известно, что злоумышленники скрылись на автомобиле «Пежо». В городе объявлен план «Перехват».

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – В настоящее время все обстоятельства случившегося выясняют.



Информации о пострадавших пока нет. Размер похищенной суммы денег устанавливается.