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В Ростове задержали мужчину, совершившего вооружённое нападение на инкассаторов

В Ростове задержали мужчину, совершившего вооружённое нападение на инкассаторов
Мужчину, напавшего на инкассаторов в Ростове, задержали. Подозреваемого заключили под стражу 27 октября.

Происшествие случилось в переулке Певчем в Советском районе 7 октября. Когда сотрудники инкассации выходили из здания, к ним подбежал незнакомец и выстрелил в одного из них. Затем он потребовал отдать деньги. Мужчины открыли ответный огонь, и злоумышленник скрылся на автомобиле «Пежо».

В городе был объявлен план «Перехват». Сразу найти злоумышленника не удалось, на его розыск ушло 20 дней. Наконец подозреваемого задержали.

- Им оказался 46-летний житель Краснодарского края, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Выяснилось, что он причастен к аналогичному преступлению, совершенному в сентябре 2018 года, и к нападению на пункт приёма металлолома в августе 2019-го.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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