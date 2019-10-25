В Ростове задержали мужчину, совершившего вооружённое нападение на инкассаторов



Мужчину, напавшего на инкассаторов в Ростове, задержали. Подозреваемого заключили под стражу 27 октября.



Происшествие случилось в переулке Певчем в Советском районе 7 октября. Когда сотрудники инкассации выходили из здания, к ним подбежал незнакомец и выстрелил в одного из них. Затем он потребовал отдать деньги. Мужчины открыли ответный огонь, и злоумышленник скрылся на автомобиле «Пежо».



В городе был объявлен план «Перехват». Сразу найти злоумышленника не удалось, на его розыск ушло 20 дней. Наконец подозреваемого задержали.



- Им оказался 46-летний житель Краснодарского края, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Выяснилось, что он причастен к аналогичному преступлению, совершенному в сентябре 2018 года, и к нападению на пункт приёма металлолома в августе 2019-го.



В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.