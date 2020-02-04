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«Волга» сбила девушку в Ростовской области

«Волга» сбила девушку в Ростовской области
Фото для иллюстрации

В Ростовской области девушка попала под колёса легковушки. Происшествие случилось в Азове 6 февраля около 8 часов на Привокзальной улице.

По предварительной информации, 26-летняя девушка шла по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент по дороге ехала «Волга» под управлением 64-летнего мужчины. Он сбил пешехода.

- Девушка получила травмы, - рассказал инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков. - Медики доставили её в больницу.

Обстоятельства ДТП уточняются.

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