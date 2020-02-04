«Волга» сбила девушку в Ростовской области



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В Ростовской области девушка попала под колёса легковушки. Происшествие случилось в Азове 6 февраля около 8 часов на Привокзальной улице.



По предварительной информации, 26-летняя девушка шла по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент по дороге ехала «Волга» под управлением 64-летнего мужчины. Он сбил пешехода.



- Девушка получила травмы, - рассказал инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков. - Медики доставили её в больницу.



Обстоятельства ДТП уточняются.