В Азове водитель иномарки сбил девушку и сбежал с места ДТП



Девушка получила травмы, попав под колёса иномарки в Азове. ДТП случилось 2 июля на улице Московской.



По предварительным данным, около 22 часов по перекрёстку шла 24-летняя девушка. В это же время по дороге ехал 47-летний мужчина за рулём «Шевроле Ланос». Водитель легковушки сбил пешехода. Затем он сразу скрылся с места происшествия.



- В результате ДТП девушка получила травмы и была доставлена в больницу, - сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Азовский».



Сбежавшего мужчину скоро нашли и задержали. В отношении него составлен административный протокол по статье «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».