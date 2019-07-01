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В Азове водитель иномарки сбил девушку и сбежал с места ДТП

В Азове водитель иномарки сбил девушку и сбежал с места ДТП
Девушка получила травмы, попав под колёса иномарки в Азове. ДТП случилось 2 июля на улице Московской.

По предварительным данным, около 22 часов по перекрёстку шла 24-летняя девушка. В это же время по дороге ехал 47-летний мужчина за рулём «Шевроле Ланос». Водитель легковушки сбил пешехода. Затем он сразу скрылся с места происшествия.

- В результате ДТП девушка получила травмы и была доставлена в больницу, - сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Азовский».

Сбежавшего мужчину скоро нашли и задержали. В отношении него составлен административный протокол по статье «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».

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