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Военнослужащие сдали на металлолом сиденья из танка в Новочеркасске

Военнослужащие сдали на металлолом сиденья из танка в Новочеркасске
В Новочеркасске военнослужащие сдали танковые сиденья на металлолом.

Суд установил, что ограбление танкового парка планировалось заранее. Подсудимые проникли в помещение и похитили шесть спинок и подушек сидений механика-водителя из танка. Они спрятали детали за пределами части, а потом отвезли на базу металлоприема.

Как сообщил DonDay Новочеркасск, подсудимые отказались от объяснений, но свою вину признали. Военнослужащих обвинили в краже и выписали штраф на сумму 50 и 55 тысяч рублей. Помимо этого, подсудимых обязали вернуть порядка 9 тысяч рублей (стоимость сидений) в бюджет Минобороны.

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