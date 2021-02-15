Военнослужащие сдали на металлолом сиденья из танка в Новочеркасске

В Новочеркасске военнослужащие сдали танковые сиденья на металлолом.Суд установил, что ограбление танкового парка планировалось заранее. Подсудимые проникли в помещение и похитили шесть спинок и подушек сидений механика-водителя из танка. Они спрятали детали за пределами части, а потом отвезли на базу металлоприема.Как сообщил DonDay Новочеркасск, подсудимые отказались от объяснений, но свою вину признали. Военнослужащих обвинили в краже и выписали штраф на сумму 50 и 55 тысяч рублей. Помимо этого, подсудимых обязали вернуть порядка 9 тысяч рублей (стоимость сидений) в бюджет Минобороны.