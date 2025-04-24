Водителя легковушки доставили в больницу после жесткого ДТП в Батайске

Фото: ГАИ Ростовской области

В Батайске произошло жесткое ДТП с пострадавшим. Происшествие случилось в ночь на 24 апреля.По предварительным данным, 44-летний мужчина ехал за рулем «Киа Сид» по улице Коммунистической. В районе дома № 111 машина зацепила колесом бордюр. Легковушка на большой скорости врезалась в припаркованный «ВАЗ-21124», а затем протаранила бетонный столб линий электропередачи.Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, после ДТП водителя с травмами доставили в больницу.