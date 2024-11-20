В Ростовской области легковушка на большой скорости врезалась в столб

Фото: соцесети

В Ростовской области в Новочеркасске после аварии иномарка врезалась в столб. Авария произошла 20 ноября на Ростовском шоссе.Машина «Санта Фе» выезжала с парковки городской больницы города Новочеркасска. Автомобилист пытался повернуть налево через сплошную полосу. Мужчина не пропустил «Акцент». После чего на большой скорости машины столкнулись друг с другом.В результате аварии «Санта Фе» отбросило в сторону, где машина врезалась в столб.- В данном транспортном происшествии никто не пострадал, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.