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В Ростовской области легковушка на большой скорости врезалась в столб

В Ростовской области легковушка на большой скорости врезалась в столб

В Ростовской области в Новочеркасске после аварии иномарка врезалась в столб. Авария произошла 20 ноября на Ростовском шоссе.

Машина «Санта Фе» выезжала с парковки городской больницы города Новочеркасска. Автомобилист пытался повернуть налево через сплошную полосу. Мужчина не пропустил «Акцент». После чего на большой скорости машины столкнулись друг с другом.

В результате аварии «Санта Фе» отбросило в сторону, где машина врезалась в столб.

- В данном транспортном происшествии никто не пострадал, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Фото: соцесети
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