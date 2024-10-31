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В Миллерово 30-летний водитель насмерть разбился об столб ЛЭП

В Миллерово 30-летний водитель насмерть разбился об столб ЛЭП
В Миллерово Ростовской области 30-летний водитель погиб в результате аварии. Страшное ДТП случилось 30 октября на улице Российская.

По предварительным данным, водитель ехал около 20:00 с 32-летним пассажиром. В какой-то момент мужчина потерял управление. Транспорт начало заносить, а водитель так и не смог вырулить. Мужчина на скорости влетел в бетонный столб. После этого машина врезалась в местный магазин.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, водитель скончался на месте, а пассажира с травмами доставили в больницу.
Фото: соцсцети.
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