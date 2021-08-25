Водители двух легковушек пострадали в ДТП на левом берегу в Ростове

В Ростове два водителя пострадали в ДТП. Авария произошла на улице Левобережной 27 августа.По предварительным данным, 33-летний водитель «Хендай Гетс» решил выехать на встречную полосу в районе дома № 38. Однако мужчина не рассчитал расстояние и столкнулся с 22-летним парнем за рулем «ВАЗ-2111». От удара машины разлетелись в разные стороны дороги и получили механические повреждения.Как сообщают в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии оба водителя получили травмы и были отправлены в больницу.К счастью, никто из прохожих не пострадал.