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Водитель ВАЗа сбил велосипедиста в Таганроге

Водитель ВАЗа сбил велосипедиста в Таганроге
Фото: 1ul.ru

В Таганроге велосипедист попал под колёса легковушки. Авария произошла 28 мая около 7:30 на Поляковском шоссе.

По дороге двигался 38-летний водитель за рулём «ВАЗ-2106». Он выехал на перекрёсток в районе дома № 18А, где столкнулся с 42-летним велосипедистом.

- В результате ДТП велосипедист получил травмы и был доставлен в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

По факту происшествия проводится проверка.

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