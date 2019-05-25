Водитель ВАЗа сбил велосипедиста в Таганроге



Фото: 1ul.ru



В Таганроге велосипедист попал под колёса легковушки. Авария произошла 28 мая около 7:30 на Поляковском шоссе.



По дороге двигался 38-летний водитель за рулём «ВАЗ-2106». Он выехал на перекрёсток в районе дома № 18А, где столкнулся с 42-летним велосипедистом.



- В результате ДТП велосипедист получил травмы и был доставлен в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



По факту происшествия проводится проверка.