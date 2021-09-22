Водитель микроавтобуса, устроивший смертельное ДТП под Ростовом, был пьян
В Ростовской области водитель микроавтобуса, устроивший ДТП с тремя погибшими, находился в состоянии алкогольного опьянения. Трагедия случилась в Аксайском районе вечером 23 сентября.
Как сообщал Rostov.ru, мужчина за рулем микроавтобуса «Мерседес Вито» ехал по трассе М-4 «Дон». В районе 1 026-го километра он выехал на «встречку». Там общественный транспорт на высокой скорости столкнулся с «Ладой Ларгус». Сзади в них врезался «ВАЗ-2111». От сильного удара «Лада» превратилась в груду металлолома. У людей, находившихся в салоне, практически не осталось шансов выжить.
В результате ДТП погибли водитель отечественного авто и два мужчины-пассажира.
Как уточнили в УГИБДД по Ростовской области, водитель микроавтобуса, спровоцировавший аварию, сел за руль пьяным.