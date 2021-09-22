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Водитель микроавтобуса, устроивший смертельное ДТП под Ростовом, был пьян

Водитель микроавтобуса, устроивший смертельное ДТП под Ростовом, был пьян
В Ростовской области водитель микроавтобуса, устроивший ДТП с тремя погибшими, находился в состоянии алкогольного опьянения. Трагедия случилась в Аксайском районе вечером 23 сентября.

Как сообщал Rostov.ru, мужчина за рулем микроавтобуса «Мерседес Вито» ехал по трассе М-4 «Дон». В районе 1 026-го километра он выехал на «встречку». Там общественный транспорт на высокой скорости столкнулся с «Ладой Ларгус». Сзади в них врезался «ВАЗ-2111». От сильного удара «Лада» превратилась в груду металлолома. У людей, находившихся в салоне, практически не осталось шансов выжить.

В результате ДТП погибли водитель отечественного авто и два мужчины-пассажира.

Как уточнили в УГИБДД по Ростовской области, водитель микроавтобуса, спровоцировавший аварию, сел за руль пьяным.
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