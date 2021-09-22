На трассе в Ростовской области трое мужчин погибли в ДТП с микроавтобусом

На трассе в Ростовской области произошло жуткое ДТП с участием трех автомобилей. Авария случилась 23 сентября около 21:30 в Аксайском районе.По предварительной информации за рулем микроавтобуса «Мерседес Вито» находился мужчина. Он двигался по автодороге М-4 «Дон». В районе 1026 километра он выехал на встречную полосу, где на высокой скорости столкнулся с «Ладой Ларгус». В этот момент в них въехал третий участник аварии на отечественном авто ВАЗ-2111. Удар оказался настолько сильным, что передняя часть «Лады» стала похожа на непонятное месиво. Шансов выжить у людей внутри практически не было.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП погиб водитель «Лады Ларгус» и два мужчины, которые находились на пассажирских сидениях автомобиля.