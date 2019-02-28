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Водитель легковушки пострадал, врезавшись в грузовик в Ростовской области

Водитель легковушки пострадал, врезавшись в грузовик в Ростовской области
Под Шахтами машина превратилась в груду металла после столкновения с КамАЗом, пострадал водитель. Авария произошла около 12 часов 5 марта на разъезде «Новошахтинск-Самбек-Юбилейная». Об этом сообщает DonDay Шахты.

По предварительным данным, 49-летний водитель «ВАЗ-2115» потерял управление. Он врезался в двигающийся навстречу большегруз. От удара КамАЗ развернуло поперёк дороги.

Легковушку же отбросило в сторону, и она врезалась в колесоотбойник. Она оказалась полностью смята и напоминала скорее гору металлолома. Водитель чудом остался жив — он выбрался из салона авто и сел на асфальт, отходя от шока.

На место прибыли сотрудники ГИБДД и медики. Они осмотрели владельца «ВАЗа» и доставили его в больницу.

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