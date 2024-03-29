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Водитель легковушки пострадал в ДТП напротив стадиона ФК «СКА Ростов»

Водитель легковушки пострадал в ДТП напротив стадиона ФК «СКА Ростов»
В Ростове напротив футбольного стадиона «СКА» произошла авария с пострадавшим. ДТП случилось 28 марта около 17:30.

По предварительной информации, 29-летний парень за рулем «БМВ» ехал по улице Фурмановской в сторону Плиева. В какой-то момент он не успел вовремя сбавить скорость. Легковушка на полном ходу врезалась в попутный «Форд Фокус».

От мощного удара один из автомобилей вылетел с дороги. Машину отбросило к деревьям в роще СКА.

— В результате аварии пострадал 40-летний водитель «Форда», — прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: соцсети (ВК Это Ростов!)
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