Водитель легковушки пострадал в ДТП напротив стадиона ФК «СКА Ростов»

Фото: соцсети (ВК Это Ростов!)

В Ростове напротив футбольного стадиона «СКА» произошла авария с пострадавшим. ДТП случилось 28 марта около 17:30.По предварительной информации, 29-летний парень за рулем «БМВ» ехал по улице Фурмановской в сторону Плиева. В какой-то момент он не успел вовремя сбавить скорость. Легковушка на полном ходу врезалась в попутный «Форд Фокус».От мощного удара один из автомобилей вылетел с дороги. Машину отбросило к деревьям в роще СКА.— В результате аварии пострадал 40-летний водитель «Форда», — прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области.