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Водитель «Лады» пострадал в жестком ДТП на трассе под Ростовом

Водитель «Лады» пострадал в жестком ДТП на трассе под Ростовом
Вечером 24 ноября в Мясниковском районе произошло ДТП с пострадавшим. Автомобильная авария случилась около 18:00.

По предварительным данным, 42-летний водитель «Хендай Айикс 35» двигался по трассе Ростов-Новошахтинск. Под хутором Красный Крым кроссовер выехал на встречную полосу. Иномарка столкнулась с «Ладой Грантой» под управлением 50-летнего мужчины.

По информации Госавтоинспекции Ростовской области, водитель отечественной легковушки получил травмы. Его отвезли в больницу.
Фото: ГАИ РО
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