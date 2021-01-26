Водитель фургона попал в больницу после ДТП на трассе Волгоград - Сальск

В Волгоградской области 63-летний водитель «УАЗ-390995» попал в больницу после ДТП. Происшествие случилось 27 января на трассе Волгоград - Котельниково - Сальск.Водитель фургончика ехал в сторону Красноармейского района. Примерно на 11-м километре автодороги, в районе поселка Соляного, он стал поворачивать налево и врезался в «ВАЗ-21093». УАЗ получил множественные повреждения, досталось и водителю.- В результате ДТП шофер УАЗа с травмами доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.