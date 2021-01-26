Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Водитель фургона попал в больницу после ДТП на трассе Волгоград - Сальск

Водитель фургона попал в больницу после ДТП на трассе Волгоград - Сальск
В Волгоградской области 63-летний водитель «УАЗ-390995» попал в больницу после ДТП. Происшествие случилось 27 января на трассе Волгоград - Котельниково - Сальск.

Водитель фургончика ехал в сторону Красноармейского района. Примерно на 11-м километре автодороги, в районе поселка Соляного, он стал поворачивать налево и врезался в «ВАЗ-21093». УАЗ получил множественные повреждения, досталось и водителю.

- В результате ДТП шофер УАЗа с травмами доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.