Водитель фуры пострадал в ДТП на трассе под Ростовом

На автодороге М-4 «Дон» произошло ДТП с двумя фурами. Авария случилась утром 21 сентября по дороге из Ростова в Воронежскую область. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.По предварительным данным, 47-летний водитель «ДАФ FT» с полуприцепом не выдержал безопасную дистанцию и врезался в фуру «Мерседес Бенц 1840» под управлением 44-летнего мужчины.Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.