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Водитель фуры пострадал в ДТП на трассе под Ростовом

Водитель фуры пострадал в ДТП на трассе под Ростовом
На автодороге М-4 «Дон» произошло ДТП с двумя фурами. Авария случилась утром 21 сентября по дороге из Ростова в Воронежскую область. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным, 47-летний водитель «ДАФ FT» с полуприцепом не выдержал безопасную дистанцию и врезался в фуру «Мерседес Бенц 1840» под управлением 44-летнего мужчины.
- В результате ДТП водитель «ДАФ» получил множество телесных повреждений разной степени тяжести, - сообщили в ведомстве.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

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