Мужчина попал в больницу после ДТП на трассе Волгоград-Сальск

На трассе Волгоград-Сальск в ДТП пострадал водитель «УАЗ Патриот». Авария случилась 17 декабря на автодороге в Волгоградской области.По предварительным данным, водитель на 58-м километре не справился с управлением. Сначала машина съехала в кювет, а затем перевернулась.- В результате ДТП 39-летний шофер получил повреждения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. - С травмами он доставлен в медицинское учреждение.Машина также пострадала. У нее выбито лобовое стекло и смят бампер. Помимо дорогостоящего лечения, водителю еще влетит в копеечку ремонт автомобиля.